Irmãos são mortos e dois homens feridos durante tiroteio

Dois irmãos morreram e outros dois homens ficaram feridos após uma briga entre facções na noite de quarta-feira, 12, no bairro Feijão Semeado, no município de Arataca (a 500 quilômetros de Salvador). As vítimas ainda não foram identificadas.

De acordo com a polícia, a motivação para o confronto, que resultou em uma troca de tiros, é a constante disputa pelo "território" do tráfico de drogas no município.

Segundo o site Vermelhinho Notícias, os feridos foram socorridos para o hospital de Base, em Itabuna, cidade próxima do local do crime. O estado de saúde deles não foi divulgado. A Polícia Civil investiga o caso.

adblock ativo