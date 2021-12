Irmãos são mortos a tiros em Feira de Santana

Dois irmãos foram mortos baleados na noite desta terça-feira, 14, na cidade de Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). O crime ocorreu por volta das 20h, na rua Leda Martins, no bairro Gabriela.

Segundo o site Acorda Cidade, as vítimas – identificadas como Hudson de Ataíde Oliveira, 27 anos, e Juarez Espírito Santo Silva Júnior, 17 anos – moravam no residencial Viva Mais, nas imediações do local do crime.

Os corpos das vítimas foram levados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Feira. A autoria e a motivação do duplo homicídio são desconhecidas.

adblock ativo