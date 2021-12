Irmãos são esfaqueados após discussão em bar no interior da Bahia

Uma discussão em um bar localizado no município de Cristópolis (a 784 quilômetros de Salvador), resultou em morte. Dois irmãos que estava bebendo no estabelecimento, foram esfaqueados. Joaquim Inácio Campos Viana, 35 anos, morreu no local. Seu irmão Manoel Messias Campos Viana, 32 anos, levou uma facada no peito. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Os irmãos foram golpeados, segundo o blog do Sigi Vilares, na noite deste domingo, 22, depois que três homens, que não tiveram os nomes divulgados, que estariam bebendo com as vítimas dentro do bar Senhor Albino, localizado no povoado de Cantinho, deram início a uma briga.

Ainda de acordo com o blog, após o crime, o trio suspeito fugiu em duas motos no sentido Barreiras, mas, a polícia conseguiu capturá-los. Um deles tinha um corte na mão e na orelha e recebeu os cuidados médicos. Logo em seguida, foram conduzidos para o Complexo Policial de Barreiras.

O caso é investigado pela Delegacia de Polícia da região.

Eles tentaram fugir em duas motos depois do crime (Foto: Reprodução | Blog do Sigi Vilares)

O trio foi detido no municipio de Barreiras (Foto: Reprodução | Blog do Sigi Vilares)

