Irmãos são baleados na porta de casa e um é morto

Os irmãos Luciano e Ana Vitória Mascarenhas Pires, de 18 e 14 anos respectivamente, foram baleados quando estavam na varanda da residência onde moram no bairro Gabriela, periférico de Feira de Santana (a 108 km de Salvador). O crime ocorreu na noite de domingo, 2, quando as vitimas conversavam com familiares, e foi praticado por dois homens que estavam em uma motocicleta.

Os irmãos foram encaminhados para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), onde Luciano faleceu na madrugada de ontem e Ana Vitória continua internada. De acordo com informações policiais, os irmãos estavam conversando em frente à residência, quando os homens desceram a ladeira atirando. Quando todos tentaram esconder-se na varanda da casa,.Luciano foi alvejado no tórax e a irmã na boca.

"Uma outra irmã estava no momento do crime e saiu correndo para chamar os pais, que estavam na igreja. Ao retornar, já encontrou os irmãos baleados e os homens fugindo", disse a delegada Licia Alves da Delegacia de Homicidios.

Ainda segundo a delegada, os familiares informaram que não sabem a motivação do crime, uma vez que o jovem não era envolvido com coisa errada e que estava se preparando para começar a trabalhar pelo programa primeiro emprego. "Os pais contaram que ele já esteve apreendido no Melo Matos, há alguns anos atrás, mas que estava regenerado e que fazia um curso para garçom. Eles estão assustados pois não sabem o porque isto ocorreu", afirmou.

Familiares que estavam na delegacia preferiram não falar com a imprensa. Um primo dos irmãos revelou que a família está morando no local há menos de 3 meses e que acredita que o crime foi por engano. "Tenho certeza que não era para ele, não conheciam muita gente lá. Mas estamos com medo e meus tios vão embora de lá", disse.

Ana Vitória continua internada no HGCA onde foi submetida a uma cirurgia na tarde de domingo. Segundo boletim da unidade, o quadro dela é estável e não há risco de morte. O corpo de Luciano foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para ser necropsiado. Este é o segundo homicídio ocorrido no mês de março. Este ano 60 pessoas foram assassinadas.

adblock ativo