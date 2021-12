Irmãos são autuados por estelionato; golpe soma R$130 mil

Os irmãos Adriano e Nilton Portella Barcelar, de 29 e 32 anos, foram presos na quarta-feira, 16, em uma agência bancária no município de Brumado (a 537 km de Salvador), suspeitos de utilizar documentos falsos para receber precatórios judiciais, que são pagamentos provenientes de sentenças judiciais contra a Fazenda Pública Nacional, Estadual ou Municipal. Segundo a Polícia Civil, o golpe soma cerca de R$ 130 mil.

Após denúncia de funcionários do banco, uma equipe da 20ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Brumado) flagrou os dois suspeitos com documentos de várias pessoas. A autenticidade do material será examinada pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).

A polícia irá investigar, ainda, em quantas agências o golpe pode ter sido aplicado, o prejuízo preciso que pode ter sido causado e a origem dos precatórios em poder dos irmãos.

O delegado Cláudio Marques, plantonista da DT/Brumado, informou que Adriano e Nilton, que moram em Vitória da Conquista (a 517 km de Salvador), têm praticado saques repetidamente na região. Autuados em flagrante por estelionato, falsidade ideológica e uso de documento falso, a dupla foi encaminhada à carceragem daquela unidade policia, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Documentos apreendidos com os irmãos no momento do flagrante (Foto: Divulgação | Polícia Civil)

Outros objetos apreendidos na quarta, 16 (Foto: Divulgação | Polícia Civil)

