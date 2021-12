Irmãos são assassinados a tiros em Barreiras

Lucas Crispim Alves, de 24 anos, e Fabiana Crispim Alves, 27 anos, foram mortos a tiros na noite desta terça-feira, 8, nas proximidades do Hospital do Oeste, na rua Bombril, bairro Vila Amorim, em Barreiras (a 871 quilômetros de Salvador).

Segundo o blog Sigi Vilares, dois homens armados teriam se aproximado já atirando no jovem. Na tentativa de proteger o irmão, Fabiana se jogou na frente dele e também foi alvejada.

As vítimas foram atingidas na região do tórax, socorridas por populares e levadas ao Hospital do Oeste mas não resistiram. O crime já está sendo investigado pela Polícia Civil do município.

