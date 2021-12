Irmãos envolvidos em furto de bomba de água são presos em Lençóis

Os irmãos Lucinaldo Santos Andrade e Lucivanio Santos de Andrade, ambos com 32 anos, e o comparsa Jossiclaudio Alves da Hora, 42, foram presos na noite da terça-feira, 30, suspeitos de tentativa de furto de uma bomba eletrônica de água em Lençóis, distante a 412 km de Salvador, situada na região da Chapada Diamantina.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), o caso aconteceu na fazenda Instância Bonita e e foi informado por um funcionário que percebeu a ação dos criminosos. Equipes da 42ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionadas, mas ao chegarem no local os suspeitos fugiram.

Lucinaldo Santos foi alcançado e detido por populares. E, após diligências, os policiais capturaram Jossiclaudio Alves em um matagal, no Distrito de Tanquinhonas. Em seguida, Lucivanio Santos foi detido em um carro modelo Hillux, que aguardava a chegada do irmão e do cúmplice. Com ele, foram apreendidos o veículo, ferramentas, R$ 470 e a bomba eletrônica que foi abandonada durante a fuga.

O trio foi autuado por furto qualificado e encaminhado para a 13ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Seabra. Outros dois suspeitos de terem participado do furto conseguiram escapar e seguem sendo procurados pela polícia.

adblock ativo