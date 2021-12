Irmãos encontrados mortos dentro de carro

Os corpos do comerciante Marino Malheiros dos Anjos, 39 anos, e seu irmão Genival dos Anjos Costa, 33 anos, foram achados dentro de um carro Corsa Sedan abandonado na localidade de Cajazeiras de Abrantes, em Camaçari. A informação é da Central de Polícia.

O local fica no fim de linha da rua Murici, perto de uma pista de motocross. Os dois irmãos não eram vistos desde sexta-feira, 17, quando saíram juntos de casa.

Os dois foram mortos a tiros, mas a polícia ainda não sabe se eles foram assassinados no local ou se os corpos foram abandonados da região. Segundo policiais, em 2005, Marino, dono do MB, no Lobato, foi preso por furto de energia.

Seu irmão Genival já havia sido preso por formação de quadrilha e estelionato. Esteve entre os 14 presos que fugiram da 11ª Delegacia (Tancredo Neves), depois de serrarem uma porta e arrombarem os cadeados de seis celas, em 2008.

Marino foi baleado na cabeça e Genival foi atingido na cabeça e axila. O caso foi registrado pela 26ª Delegacia (Abrantes), que não sabe se o duplo homicídio tem ligação com os casos antigos.

