Irmãos de 10 e 15 anos são assassinados dentro de casa em Itabuna

Dois irmãos de 10 e 15 anos foram mortos depois que homens armados invadiram a casa da família, na madrugada desta sexta-feira, 29, em Itabuna, cidade do sul a Bahia. A mãe deles estava na residência no momento do crime e ficou ferida após ser baleada de raspão.

De acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu na Rua E, na região conhecida como Morro São Caetano, por volta das 3h. Informações preliminares apontam que o crime foi motivado por disputa de tráfico de drogas.

Ainda conforme a polícia, uma das vítimas, identificadas como Alessandro José dos Santos, 15 anos, teria envolvimento com o tráfico de drogas. Ele estava dentro de casa, junto com a mãe e a irmã, quando o imóvel foi invadido por cinco homens.

Os criminosos dispararam contra o adolescente, que morreu no local. Não há informações sobre o estado de saúde da mãe deles.

A PM também informou que agentes chegaram a fazer rondas na região para tentar identificar os criminosos, mas ninguém foi localizado.

