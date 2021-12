Irmãos de 10 e 12 anos morrem afogados em rio de Itajuípe

Dois irmãos de 10 e 12 anos morreram afogados nesta segunda-feira, 17, em um rio da cidade de Itajuípe, no Sul baiano. As crianças Ramile e Ralei moravam em Luís Eduardo Magalhães e passavem férias na cada da tia, no distrito de Bandeira do Almada, quando resolveram entrar no rio Almada e acabaram se afogando.

Segundo informações de familiares, os irmãos desobedeceram a ordem da tia para não entrarem no rio. Além deles, o primo de 11 anos também pulou no rio, mas conseguiu se salvar.

As crianças foram retiradas do rio pelos bombeiros, mas já estavam sem vida. Os corpos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Itabuna, também no sul do estado. O caso será investigado pela Polícia Civil.

