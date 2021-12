Irmão matou engenheiro por ciúmes da relação dos pais com a vítima, diz delegada

O engenheiro agrônomo Idione Silva Brito, 24 anos, desaparecido desde o último dia 10, em Vitória da Conquista (a 527 quilômetros de Salvador), foi achado morto no final da tarde desta quarta-feira, 17. A delegada Jacqueline Ferreira, titular da 2ª Delegacia Territorial de Conquista, informou ao Portal A TARDE na manhã desta quinta, 18, que o autor do crime teria sido o irmão da vítima, Uashington Brito.

Segundo Jacqueline, Uashington cometeu o crime por motivos de ciúmes: "Ele relatou que os pais deles davam mais atenção ao Idione do que a ele. E, por este motivo, cometeu o crime". Ela ainda reforçou que a vítima não teria nenhum outro motivo para ser morta. "Ele era um rapaz de coração bom, estudioso, do bem e não tinha nenhum tipo de ligação com a criminalidade", contou.

(Uashington) relatou que os pais deles davam mais atenção ao Idione do que a ele. E, por este motivo, cometeu o crime (Uashington) relatou que os pais deles davam mais atenção ao Idione do que a ele. E, por este motivo, cometeu o crime

Ainda de acordo com a delegada, o suspeito relatou que teria dado três tiros na vítima, mas ainda não há confirmação. "Ele contou que pediu carona a Idione na quarta (10) para ir a um local próximo. Ao chegar no destino, pediu que o irmão desse o carro e passasse o cartão de crédito e senha, mas Idione recusou. Em seguida, Uashington tirou uma arma da mochila e disparou três tiros (um no tórax, um na cabeça e um no queixo). Porém, este é o relato contado por ele. Só iremos ter a confirmação após a necropsia, já que o corpo se encontra em estado de decomposição", declarou.

Uashington foi encaminhado ao Conjunto Penal de Vitoria da Conquista nesta manhã e será indiciado por homicídio. O corpo de Idione foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica, onde está sendo periciado.

* Sob supervisão da editora-coordenadora Iloma Sales

adblock ativo