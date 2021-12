Irmão de vereador de Iaçu morre em colisão na BA 046

Uma colisão frontal entre dois veículos de passeio causou a morte de duas pessoas na manhã desta segunda-feira, 18, no município de Iaçu (a 275 km de Salvador). O acidente ocorreu na BA 046 que liga o município a cidade de Milagres. Entre os mortos está Edmilson Dias Aragão, 33 anos, que é irmão do vereador em Iaçu Ademir Aragão. Até o fechamento da matéria, a polícia não tinha os dados dos veículos envolvidos no acidente.

De acordo com informações de testemunhas, o veículo Montana que era dirigido por um homem de prenome João, sem mais dados, teria tentado uma ultrapassagem irregular e batido de frente com o veículo Parati, que era guiado pelo irmão do vereador. "O irmão do vereador morreu na hora e o outro ficou agonizando dentro do carro preso às ferragens", contou o comerciante Leonel Lima, que passava pelo local.

Moradores reclamaram da demora do Corpo de Bombeiros que só chegou ao local após 2 horas do ocorrido. "Nós já entramos em contato com o Corpo de Bombeiros e nada, o rapaz que está nas ferragens ainda está vivo, mas se demora ele morre e o socorro não chega", afirmou um policial militar que estava no local.

Segundo populares, quando o socorro chegou, o homem que estava nas ferragens já havia morrido. "É um absurdo pagamos tantos impostos e até para salvar uma vida demora horas. O pior é que agora nem sabemos quando o pessoal do DPT chegará aqui para resgatar os corpos", disse um tio do vereador que preferiu não ser identificado.

O caso está sendo investigado pela delegacia de Iaçu sob a responsabilidade da delegada Rosalva Roussenq que responde interinamente pela delegacia, uma vez que o titular Renato Ribeiro está de férias.

Após quase 5 horas do acidente os corpos foram encaminhados para o DPT de Itaberaba para ser necropsiados. A Tarde tentou contato com o comando do 11º GBM em Itaberaba, mas não obteve êxito.

