Irmão de Marquinhos, do Vitória, morre em acidente em Prado

Geraldo Paulino Gonçalves, irmão do jogador Marquinhos, do Vitória, morreu após ter sofrido acidente de carro na manhã do último domingo, 23, na BA-001, estrada que liga as cidades de Prado e de Alcobaça, no extremo sul da Bahia.

Segundo informações da Delegacia de Polícia de Prado, Geraldo havia saído da cidade com destino a Alcobaça, para buscar um outro irmão numa fazenda, quando teria perdido o controle do veículo e sofrido capotamento.

Ainda segundo os policiais, a vítima teria sido arremessada para fora do veículo e não teria resistido aos ferimentos. Suspeita-se ainda que ele estivesse sem utilizar o cinto de segurança.

Segundo informações do site de notícias Primeiro Jornal, Geraldo dirigia um Kia Sorento, que teria sido emprestado por Marquinhos. O jogador, que é natural de Prado, curtia as férias com a família.

