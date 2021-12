Irmão de adolescente assassinada em Feira é suspeito do crime

As investigações da polícia ao assassinato de Lauriane Bastos de Araújo, de 16 anos, neste domingo, 27, indicaram que o irmão da vítima confessou o crime e alegou ter sido um acidente. Segundo o delegado interino da Delegacia do Adolescente Infrator (DAI), Gustavo Coutinho, a versão do jovem de 17 anos contradiz a apuração das investigações.

“Existem informações que ele, em conversa com familiares, falou que foi um acidente, que a arma tinha caído no chão, mas sabemos que isso é mentira. A arma foi encostada, existe marca de pólvora no pescoço dela e pela posição, certamente ele estava segurando a arma. Ele encostou a arma no pescoço dela, o tiro atingiu o lado esquerdo do pescoço e pegou na parte baixa da parede, então o tiro foi de cima para baixo”, afirmou, segundo informações do Acorda Cidade.

Ainda segundo o delegado, o irmão da vítima estava internado em uma casa de acolhimento para menores e foi liberado no final de semana. Ele já retornou para o local e deve ser ouvido na delegacia.

As amigas que foram para a festa com Lauriane estavam na casa no momento do crime e também serão ouvidas. O namorado da jovem foi descartado como suspeito do assassinato. “Havia uma discussão no WhatsApp entre eles e por isso essa suspeita, mas ele se apresentou e já foi ouvido. Já foi esclarecido que ele não tem nenhuma participação no crime. Ele estava em Salvador no momento do assassinato”, informou Gustavo Coutinho.

