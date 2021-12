Irmã Dulce é a maior baiana segundo internautas

Com toda a vida dedicada a cuidar do próximo, Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, a Irmã Dulce (1914-1992), foi eleita pelos internautas do portal A TARDE como a maior baiana de todos os tempos, em enquete que ficou no ar na internet durante seis dias. A beata recebeu 39% dos votos e ficou na frente do jurista e político Ruy Barbosa, que obteve 21% dos votos, escolhido por personalidades do Estado como o maior baiano, uma semana antes, e do ex-senador Antônio Carlos Magalhães, com 13%.

"As pessoas anseiam serem amparadas e Irmã Dulce representa o símbolo mais completo do imaginário popular: ser salvo das doenças dessa vida e ir para o céu. Ela era uma santa", afirma a socióloga Marlene Vaz. A beata costumava receber todos os doentes no hospital, mesmo se não tivesse leitos para todos. "No imaginário popular, ela era a pessoa que salvava", completa.

Falecida em 1992, Irmã Dulce recebeu o título de Bem-Aventurada em 2011, e está a um passo de receber a canonização e se tornar santa. Falta apenas o Vaticano confirmar mais um milagre realizado pela beata.

A lista dos dez maiores ainda tem o geógrafo Milton Santos (8%), o escritor Jorge Amado (6%), o poeta Castro Alves e o educador Anísio Teixeira, que obtiveram 5%, e o compositor Dorival Caymmi, o médico e político Edgar Santos e o cineasta Glauber Rocha com 1%, cada.

Quando se compara a lista dos dez maiores baianos eleitos pelas personalidades com a dos internautas, constata-se algumas diferenças. Irmã Dulce saltou da quarta posição para o primeiro lugar, tomando a posição de Ruy Barbosa, que caiu para segundo. O poeta abolicionista Castro Alves, que ficou em segundo na opinião das personalidades baianas, foi o sexto.

Os internautas ainda utilizaram os comentários para citar outros nomes que poderiam ser considerados O Maior Baiano de Todos os Tempos. "Teodoro Sampaio foi formidável na percepção da importância dos saberes indígenas na odisséia bandeirante. Igualmente digna de consideração foi sua contribuição ao estudo de vários rios brasileiros", indicou Anderson Besouro.

O médico José Silveira, o escritor João Ubaldo Ribeiro, a religiosa Joana Angélica e a heroína do 2 de Julho, Maria Quitéria, também foram lembrados.



Metodologia

Na primeira eleição, 214 personalidades baianas, dos meios intelectual, político, empresarial e cultural, responderam à pergunta "Qual é o Maior Baiano de Todos os Tempos?". Poderiam ser indicados três nomes. Um total de 122 foram citados, alguns até de não baianos, como o pintor Carybé, o fotógrafo Pierre Verger e o escritor Mário Quintana.

Para conhecer a opinião dos internautas, o portal A TARDE fez uma enquete com os dez mais bem colocados da primeira votação: Ruy Barbosa, Castro Alves, Jorge Amado, Irmã Dulce, Milton Santos, Anisio Teixeira, Dorival Caymmi, Edgar Santos, ACM e Glauber Rocha.

