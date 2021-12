Irecê: Polícia apreende adolescente que comandava tráfico

Um adolescente de 16 anos foi apreendido na noite desta sexta-feira, 25, no município de Irecê, a 471 km de Salvador.

F.B.F foi detido em flagrante pela polícia local em um ponto de tráfico de drogas na Rua das Margaridas, na região periférica da cidade. Segundo informações divulgadas pelo site Irecê Repórter, o adolescente seria o chefe que coordenava a distribuição das drogas.

Na casa onde funcionava o ponto de venda das drogas, os policiais encontraram 50g de cocaína, 580g de crack, uma balança de precisão e maconha pronta para o consumo.

Esta é a quinta vez que o adolescente é preso pelo mesmo crime. Outras duas pessoas que estavam no local no momento do flagrante conseguiram fugir e não foram localizadas.

