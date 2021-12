IPVA: placas com finais 7 e 8 têm uma semana para pagar

Os proprietários de veículos com placas de finais 7 e 8 têm até os dias 27 e 28 de julho, respectivamente, para aproveitar o desconto de 5% no pagamento do Imposto Sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA), informa a Secretaria da Fazenda da Bahia (Sefaz-Ba). O benefício é valido somente para quitação à vista. Existe ainda a opção de parcelar o imposto em três vezes. Neste caso, o pagamento da primeira cota também deve ser feito até os dias 27 e 28.

Outra possibilidade é quitar o valor integral do tributo, sem desconto, até 29 de setembro, no caso da placa de final 7, e 30 de setembro, para a placa de final 8.

A Sefaz lembra ainda que nos próximos dias também ocorre o vencimento de cotas mensais para quem também optou, nos meses anteriores, pelo parcelamento do IPVA. Dia 29 vence a segunda parcela para as placas de final 6.

Já no dia 31, vence a última parcela para a placa de final 5. Caso o proprietário não tenha quitado nenhuma parcela, deverá efetuar até esta data o pagamento integral, em cota única, sem desconto.

As datas de quitação das demais cotas e placas podem ser conferidas no calendário do IPVA 2015, disponível no site da Sefaz-Ba.

Para efetuar o pagamento, basta dirigir-se a uma agência ou caixa eletrônico do Banco do Brasil, Bradesco ou Bancoob, com o número do Renavam em mãos. Em caso de dúvida, o contribuinte pode entrar em contato com o call center da Sefaz, pelo 0800 071 0071.

