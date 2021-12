IPVA de veículos com placa 3 e 4 pode ser pago com desconto em abril

Os proprietários de veículos com placas de final 3 e 4 têm até os dias 27 e 28 de abril, respectivamente, para pagar o Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) com 5% de desconto. Para isso, é necessário quitar o tributo.

Também é possível parcelar em até três vezes, mas sem desconto. A data limite para pagamento do imposto é 29 de junho para placa final 3 e 30 de junho, para 4.

O pagamento pode ser feito em agências ou caixa eletrônico do Banco do Brasil, Bradesco ou Bancoob. É necessário informar o número do Renavam.

Qualquer dúvida, o contribuinte pode ligar para a Secretaria da Fazenda (Sefaz) no telefone 0800 071 0071.

