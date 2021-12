IPVA: contribuintes ainda podem pagar com 5% de desconto

Quem realizar o pagamento integral do valor do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) na data de vencimento da primeira das três cotas do parcelamento padrão do imposto poderá aproveitar um abatimento atrativo, de 5%. A data de vencimento varia de acordo com o número final da placa do veículo, de acordo com a tabela divulgada pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-Ba).

Segundo informações da Secretaria de Comunicação do Estado da Bahia (Secom-Ba), carros com placas de final um e dois têm até 30 e 31 de março, respectivamente, para obter o desconto de 5%. Já os veículos com finais de placa três e quatro, o prazo termina respectivamente em 29 e 30 de abril. Os prazos se estendem até 28 e 29 de maio para proprietários de veículos com placas de finais cinco e seis. Já para as placas com finais sete e oito, os prazos são 29 e 30 de junho, e as datas para os carros de placa 9 e 0 são 30 e 31 de julho.

Para mais informações, o contribuinte pode acessar o site da Sefaz. O imposto pode ser pago em qualquer agência do Banco do Brasil (BB), Bradesco ou Bancoob, bastando apresentar o número do Renavam.

