Ipirá tem madrugada de terror com explosões a banco e reféns

O município de Ipirá, no centro-norte da Bahia, foi alvo de criminosos na madrugada desta sexta-feira, 4. Cerca de 30 homens fortemente armados chegaram na cidade atirando e causando terror entre os moradores.

Eles se dividiram em quatro grupos e cada um atuou com um foco. Um bando, por exemplo, atacou as agências do Banco do Brasil e do Bradesco, explodindo as unidades bancárias. Elas ficaram totalmente destruídas. A cidade tem outras três agências da Caixa, Banco do Nordeste e Sicoob, que não foram alvos dos criminosos.

Durante o ataque, outros dois grupos de assaltantes seguiram para a frente da companhia da Polícia Militar e da delegacia territorial (DT) para impedir a saída dos policiais. De acordo com a polícia, eles não chegaram a atirar em direção à DT, mas colocaram veículos bloqueando a passagem das viaturas.

Os criminosos ainda foram até uma casa de passagem, espécie de hospedagem onde pessoas aguardavam amanhecer para viajar para Salvador para fazer tratamento de saúde, e fizeram os pacientes de refém. Eles foram liberados logo em seguida, na saída do município. Ninguém ficou ferido. Policiais fazem buscas para tentar localizar os suspeitos.

