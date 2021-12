Ipac assina termo de cooperação com a Irmandade da Boa Morte

Com a finalidade de promover ações para a preservação da Irmandade da Boa Morte, grupo religioso considerado Patrimônio Imaterial da Bahia, o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (Ipac) assinou nesta terça-feira, 15, na Igreja Matriz de Cachoeira, um termo de cooperação com a confraria.

O acordo foi selado durante a Missa da Assunção de Nossa Senhora, celebração que faz parte da Festa da Boa Morte, que acontece em Cachoeira até a próxima quinta, 17.

“Temos que buscar a salvaguarda do bem cultural, sua permanência para as futuras gerações e a autossustentabilidade da Irmandade”, explicou o diretor geral do Ipac, João Carlos de Oliveira, por meio de nota.

A ideia é que o instituto realize atividades, como seminário de educação patrimonial, nova expografia no Memorial da Irmandade, publicação de livros e implantação de políticas para a preservação da festa.

Entre as autoridades, estavam também no encontro os secretários estaduais de Cultura, Jorge Portugal; do Desenvolvimento Econômico, Jaques Wagner; do Turismo, José Alves; e o assessor de relações institucionais do órgão, André Reis.

Evento religioso

A Festa da Boa Morte, considerada uma das mais importantes celebrações do calendário religioso baiano, está sendo realizada desde a segunda para lembrar a luta de mulheres negras religiosas, que, juntas, formaram o grupo da Irmandade da Nossa Senhora da Boa Morte, com o objetivo de combater a escravidão.

Nesta terça, os festejos em Cachoeira tiveram início com uma alvorada, seguida por missa solene na Igreja de Nossa Senhora do Rosário e procissão. Pela tarde, a festa segue com samba de roda no Largo D’Ajuda.

