Investigado por roubo ao Banco Central do Ceará é preso na Bahia

Marcelo Santos Sarruf, que já era investigado pela polícia por participação no assalto ao Banco Central, em Fortaleza, no ano de 2005, e é considerado traficante internacional, foi preso na terça-feira, 15, no bairro de Macambira, em Santa Maria da Vitória (a 866 km de Salvador). Ele e Jair Ribeiro da Silva, apontado como comparsa, estavam portando dez quilos de maconha e comprovantes de depóstios bancários.

Por meio de nota, o delegado Victor Marletti, da 26ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), contou que os policiais chegaram até os suspeitos após uma investigação feita em parceria com a Polícia Federal. "O material apreendido foi encontrado durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, realizado pelos investigadores da 26ª Coorpin, em parceria com a Polícia Militar”, completou o delegado.

Marcelo, que já cumpriu pena no presídio federal, localizado na cidade de Catanduvas, no Paraná, está, agora, junto com o comparsa no sistema prisional de Barreiras, à disposição da Justiça. A droga apreendida foi encaminhada para exames periciais no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

adblock ativo