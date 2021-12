Investigado por estupros no Piauí é preso no oeste baiano

Investigado após denúncia de estupro contra cinco mulheres no município de Corrente, no Piauí, Jaelson Pereira dos Santos, 29 anos, foi transferido ontem para a delegacia daquela cidade. Ele foi preso na Bahia, no dia anterior, na zona rural de Riachão das Neves, 899 km a oeste de Salvador, nas margens da BR-135.



Contra o investigado há um mandado de prisão em aberto, expedido pela Justiça do Piauí. Após detido, foi encaminhado para a cidade de Barreiras, onde também é investigado por estupro e tráfico de drogas. A prisão de Jaelson, apelidado de Gaivota, ocorreu durante uma operação de policiais civis do Piauí e da Bahia além de agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), com sede em Barreiras (também no oeste baiano).



O fugitivo foi encontrado dentro de um carro parado na BR-135. Tinha em sua companhia uma mulher em cuja bolsa havia R$ 3 mil, de origem não explicada aos agentes policiais.



Brutalidade



De acordo com o delegado regional de Corrente (PI), Rodrigo Morais Matos, Jaelson é acusado de cometer os cinco ataques entre 24 de junho e o dia 4 deste mês. "As queixas vão desde estupro de vulnerável (uma menina de 12 anos) até mulheres acima de 65 anos", afirmou o delegado.



Ele disse que nos próximos dez dias concluirá o inquérito e remeterá à Justiça. Jaelson será transferido para a Penitenciária de Bom Jesus, no Piauí, para aguardar julgamento. O delegado informou que ele foi reconhecido pelas mulheres e que tinha em seu poder dois celulares pertencentes a uma das vítimas.

adblock ativo