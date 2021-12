Investigado em esquema de fraudes de licitação em Feira de Santana é preso

Um homem investigado na Operação Pityocampa foi preso em Salvador, no último sábado, 16, por policiais militares da Rondesp. O mandado de prisão preventiva foi cumprido no bairro de Itapuã.

Robson Xavier de Oliveira, conhecido como Robinho, é acusado de integrar um esquema de fraude a licitações e superfaturamento em serviços de saúde na cidade de Feira de Santana. Ele é o 11º integrante da quadrilha que foi preso desde o início da operação deflagrada pelo Ministério Público Estadual.

De acordo com informações do Acorda Cidade, o mandado contra Robson foi emitido pela Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa. As investigações são coordenadas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco) em Salvador, em conjunto com o promotor de Feira de Santana, Tiago Quadros.

