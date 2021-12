Intoxicação por gases pode ter matado operário

O mecânico de manutenção José Vanderlan de Alves Souza, de 44 anos, foi encontrado por colegas de trabalho, por volta da 1h desta sexta-feira, 11, dentro das dependências da Companhia Vale do Rio Doce, em Simões Filho (Grande Salvador). Há suspeitas de intoxicação por gases.

Segundo a Central de Polícias (Centel), a vítima foi achada sem sinais vitais e levada ao Hospital Eduardo Alencar, em Simões Filho.

A equipe de reportagem de A TARDE foi até a casa onde o operário morava com a família, no bairro de Pitanguinhas Nova, no município. O irmão Gilberto Alves de Sousa, 51 anos, confirmou a informação da polícia, dizendo que colegas de Vanderlan relataram tê-lo encontrado morto.

"Um amigo falou que ele já estava sem vida. Ele era feliz com o que fazia, tinha 18 anos na empresa e falava bem. Nunca reclamou. No entanto, se já estava morto, por que o retiraram e por que o equipamento de segurança não foi acionado?", questionou.

O familiar também informou que Vanderlan já havia sofrido um acidente na empresa, tendo se queimado, mas a Vale deu assistência. Disse, também, que um psicólogo e uma assistente social da companhia estão dando apoio à família da vítima.

De acordo com o cunhado Adeildo Félix, 38, Vanderlan foi encontrado pelos colegas com um pequeno ferimento na testa e desacordado. "A operação está parada após o ocorrido. Agora, não é o momento de pensarmos em indenização e, sim, de cuidar do conforto da família. Vai haver investigação para esclarecer", afirmou.

Sindicato

Erivaldo de Jesus, conhecido como Erivaldo Cabo Rixa, do Sindicato dos Metalúrgicos e também funcionário da empresa, disse que o funcionário trabalhou no dia do ocorrido das 16h à 0h.

A vítima havia sido chamada para fazer uma intervenção em um serviço de gás, entre 23h e 0h, e que não estava acompanhado no momento do ocorrido.

Cabo Rixa afirmou que, entre 22h e 7h, a unidade da empresa em Simões Filho não dispõe de atendimento médico, o operário foi socorrido pela brigada e levado ao hospital.

Ele informou, também, que o sindicato entregou ofícios ao Ministério Público, Secretaria da Saúde e Superintendência Regional do Trabalho, pedindo investigação para o caso.

