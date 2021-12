Intervenções em trecho da BA-120 irão beneficiar 94 mil pessoas

A obra de restauração e pavimentação da rodovia BA-120, com 36,8 quilômetros, no trecho que liga Sapeaçu a Castro Alves, no Recôncavo baiano, teve a ordem de serviço assinada nesta qinta-feira, 19. Mais de R$ 18 milhões serão investidos na obra que beneficiará mais de 94 mil moradores.

“Hoje, além de autorizar a recuperação desse trecho da BR-120, que dará mais segurança e facilitará a vida de quem trafega por aqui, entreguei 661 certificados de cadastro ambiental rural, para continuar fortalecendo a agricultura”, destacou o governador Rui Costa.

A BA-120 serve como uma importante via de escoamento para a agricultura da região. A recuperação da rodovia beneficia os municípios de Castro Alves, Sapeaçu, Santa Terezinha, Elísio Medrado e Itatim.

Cadastro ambiental

Rui Costa também visitou o Colégio Estadual Polivalente de Castro Alves, onde anunciou a construção de uma quadra coberta e obras de reforma e fez a entrega de certificados de inscrições no Cadastro Ambiental Rural (CAR), emitidos pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado (Sema), para 661 agricultores. Mais de R$ 43 mil foram investidos na ação.

O governo do estado tem desenvolvido diversas ações para ampliar os serviços ao produtor rural a fim de que sejam elaborados os documentos do CAR, que é um registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, a fim de integrar as informações ambientais das propriedades rurais.

O objetivo do cadastro é compor uma base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. A partir de dezembro deste ano, a inscrição no CAR será necessária para a concessão de crédito agrícola pelas instituições financeiras.

