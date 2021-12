Internautas convocam manifestação em Feira de Santana

Depois da manifestação pelas ruas de Salvador, nesta segunda-feira, 17, internautas também convocam um protesto em Feira de Santana, no interior baiano. A página no Facebook "Feira da depressão" convoca um ato pacífico para esta quinta-feira, 20, às 16 horas, na praça do Gastão, no mesmo dia que está agendada uma nova manifestação na capital baiana.

"Salvador também já foi em peso para as ruas, vamos mostrar que OS FEIRENSES TAMBÉM QUEREM MUDANÇAS!", diz a convocação para o ato. Os internautas pedem que os manifestantes usem verde e amarelo e participem da onda de protesto que acontecem no país.

"Este momento entrará para a história do país, seu alcance e resultados ainda são desconhecidos, mas é certo que o povo quer dar um chega ao descaso governamental, a falta de respeito, taxas abusivas, a políticos sanguessugas que tomaram conta do nosso sistema político. Saia de casa, venha pra RUA!!!".

Até o momento, 13h30, 23.338 usuários curtiram a página no Facebook, que protesta por melhorias no transporte público, saúde, educação e segurança.

