Internautas brincam com o "Fim do Mundo" nas redes sociais

O mundo continua aí onde sempre esteve e se depender dos internautas, nas redes sociais, ao menos a suposta profecia maia, já desmentida, rende tema para muita brincadeira nessa sexta-feira, dia 21, que marca também a chegada do verão. Ao longo da manhã, frases cômicas e memes, ironizando o calendário maia deram a tônica na web. Com muito humor, a maioria das pessoas diz que no fim do mundo vale tudo: viajar, juntar amigos e familiares, voltar com ex-namorados ou comer doces sem culpa, dieta só se o mundo realmente não acabar. Outras pessoas dizem acreditar na profecia ao pé da letra e até preparam o kit sobrevivência para a ocasião.

No Facebook, por exemplo, organizadores convidam para diversos encontros, inclusive para uma tentativa de fuga do apocalipse. Já no Twitter, o público usa o microblog para reclamar do calendário maia. É o caso de Juliana Gonçalves, que escreve no perfil ‏@_JuuGoncalves. A tuiteira usa o humor pós balada para dizer que a previsão do calendário maia atrapalha sua rotina acadêmica. "Meu trabalho poderia ser tão mais bonito, mais interessante, mais bem escrito... só que a ressaca não deixa. Culpa dos maia", postou.

Até as celebridades entraram na brincadeira do "Fim do Mundo". Os famosos também usaram as redes sociais para fazer piadas com a previsão do dia do apocalipse. O humorista Hélio de la Peña brincou: "Aí gata, já que o mundo não acabou, vamos ali no canto? (cantada apocalíptica)". O cantor Gusttavo Lima confessou amar as fãs e disse não acreditar nas profecias dos maia e sim em Deus: "Oi, amores. Se o mundo acabar, aproveito aqui pra dizer que amo vocês demais da conta. O mundo não vai acabar não, amores. Só quem tem o poder é Deus", postou. Já o ator global José de Abreu, o Nilo de Avenida Brasil, foi otimista: "Quem entrou nesse 0:12 de 21/12/12 tuitando, vai tuitar pelos próximos 40 anos".

Pelo Youtube, um vídeo intitulado "Trailer do Fim do Mundo" faz o maior sucesso de visualização. No vídeo, Galvão Bueno grita "Acabou" - uma locução feita por ele na Copa do Mundo de 2002, quando o Brasil foi pentacampeão após o italiano Roberto Baggio errar um penâlti - enquanto são mostradas cenas de destruição retiradas de filmes catástrofe de Hollywood.

adblock ativo