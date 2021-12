Internas da Case usam poemas para contar experiências de vida

Uniformizadas de short preto e camisa roxa com o nome da Fundação da Criança e do Adolescente (Fundac) sobre o peito esquerdo, seis adolescentes de 16 a 18 anos começam a contar para a reportagem qual o poema que mais gostaram de escrever.

Todas cumprem medida socioeducativa de internação na Comunidade de Atendimento Socioeducativo (Case) feminina, em Tancredo Neves, por terem cometido atos infracionais e aguardam ansiosas a próxima terça-feira.

É neste dia que será lançado, no foyer do Teatro Castro Alves (TCA), o livro “Força feminina, a poesia que liberta”, com os textos que elas escreveram a partir do que sentem e de suas experiências de vida. No total, são 53 textos de internas e de outras que cumpriram a medida e estão em liberdade.

Sentadas em cima de uma mesa em um espaço aberto de frente para uma quadra de esporte, a maioria nunca havia escrito um poema. Hoje, já acordam com ideias novas. Uma delas, S. A.* chegou ao local com 17 anos e, há um, está em privação de liberdade. Não sabia sequer ler e escrever direito.

Ao ser encaminhada para a Case, ela se deparou com a possibilidade de participar de uma oficina de poesias que acontece três vezes por semana e dura de uma a três horas. A estratégia desta e de outras atividades no local tem o objetivo de fazer com que essas jovens, a maioria negras, “resignifiquem suas vidas” e fomentar a reinserção delas na sociedade.

Desabafo

“Tenho muitos [poemas] lá em cima. No livro, tem dois meus. O que eu mais gosto é 'meu futuro', onde falo sobre minha vida, meu passado. Antes, eu achava louco escrever poema, mas hoje, pra mim, é maravilhoso, me faz desabafar”, conta a jovem que, antes de ser submetida à medida socioeducativa, morou na rua.

Atualmente, ela se tornou, segundo a gestão da unidade, uma liderança. “Ela teve uma vivência de morar nas ruas e aprendeu a sobreviver. Não tinha muita noção de seguir regras e disciplinas. Hoje, é uma das que mais contribuem para o processo”, conta a gerente da Case feminina, Luciana Lima.

Suporte

Além das oficinas, as jovens dispõem de acompanhamento com uma equipe com psicólogo, pedagogo e assistente social, entre outros. Atualmente, 33 jovens estão na unidade. Por orientação da gestão, a reportagem não deve falar o ato infracional cometido por elas.

“O objetivo principal é fazer um processo de resignificação na vida dessas meninas e que possibilite o empoderamento com direitos e deveres”, acrescenta Luciana.

A maioria das jovens são, segundo a gerente da unidade, do interior do estado, com vínculos familiares fragilizados e na faixa etária entre os 15 e 17 anos. No local, ficam, em média, de um a dois anos. “Elas estão dizendo às pessoas que elas podem. Para todo mundo, ter algo concreto é importante. E o livro, neste caso, é o concreto delas”, complementa.

Para a diretora geral da Fundac, instância que é vinculada à Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, Regina Affonso, as ações pedagógicas são “a base” do atendimento socioeducativo. “Mais do que o cumprimento de pena, de uma sanção, elas estão lá para construir um novo projeto de vida.

Abordagens

Os temas dos poemas variam. Há histórias de vida delas, laços familiares, perspectivas para o futuro, além de questões como a liberdade e sentimentos de amor, amizade e companheirismo. F.C* tem 17 anos e contou que, no primeiro dia de aula, brigou e deixou de participar. “Fui dormir e surtei. Comecei a escrever. Foi um desabafo. Tinha muita coisa para dizer”, contou ela que escolheu o filho como tema do texto que assina.

Já H.S*, 16, disse à avó, por meio do poema, o que não conseguia dizer pessoalmente. “Eu não conseguia dizer que a amava. E fiquei muito mais feliz ao saber que ela recebeu minha carta com o poema e que chorou muito. Ela é muito durona”.

Antes da reportagem deixar a sede da Case, uma das autoras que teve vergonha de conversar com A TARDE toma coragem. Ela conta que o poema que mais gostou de escrever incentiva as mulheres a não se calarem e o redigiu em homenagem a uma amiga, também, adolescente que foi abusada sexualmente pelo irmão.

No entanto, o poema do livro versa sobre outro assunto. “O do livro fala sobre julgamento”, diz, antes de recitar um trecho dele. “Me julgam pelo que fiz e não sabem o que já passei. Em uma briga, acabei com minha vida e uma vida tirei. Se antes a liberdade era distante, hoje eu vejo ela impossível. Vou pagar pelo que fiz, de cabeça erguida e coração partido”, finaliza a jovem.

*nomes fictícios

adblock ativo