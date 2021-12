Internado no Sírio Libanês, Hérzem Gusmão não toma posse em Vitória da Conquista

Ainda internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, o prefeito reeleito de Vitória da Conquista, Herzem Gusmão (MDB), não vai ser empossado nesta sexta-feira, 01, como prefeito de Vitória da Conquista. Hérzem ainda se recupera de complicações da Covid-19.

A vice-prefeita Ana Sheila Lemos Andrade (DEM) vai ser diplomada com os 21 vereadores eleitos.

A assessoria do prefeito informou que Gusmão responde bem ao tratamento quadro de saúde do gestor é estável, mas ele ainda usa um cateter para auxiliar no tratamento, tem feito fisioterapia, o que tem deixado o nível de saturação melhor. A equipe informou ainda que o gestor tem mantido contato constante com o secretariado para orientar decisões da gestão.

