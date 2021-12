Interiorização de investimentos deve gerar 10,4 mil postos de trabalho, segundo SDE

A interiorização de investimentos em 2019 devem gerar 10,4 mil postos de trabalhos que preveem um montante total de mais de R$8,8 bilhões, de acordo com balanço divulgado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), nesta terça-feira, 18.

De um total de 120 novos protocolos de intenções assinados no ano passado, entre o governo do estado e investidores, para a implantação e ampliação de empresas, 39 foram no Região Metropolitana de Salvador (RMS), e 81 destinaram-se à investimentos em praticamente todas as regiões da Bahia.

“Nossa prioridade, no momento, é a implantação de projetos de geração de bioenergia (etanol) no Médio São Francisco, com perspectiva de geração de mais de 30 mil empregos em 10 anos. Quando os investimentos forem implementados, eles irão se traduzir em empregos, renda e desenvolvimento para os municípios”, afirma, por meio de nota, o vice-governador e secretário de Desenvolvimento Econômico João Leão.

De acordo com a SDE, sertão do São Francisco, território formado por 10 municípios, entre eles Casa Nova, Juazeiro, Sento Sé e Sobradinho, ficará com 23,4%, o maior volume de investimentos previstos. Seguida da Chapada Diamantina com 15,7% e Piemonte Norte do Itapicuru, com 15,3%.

A RMS está em quarto lugar, com 9,7% dos investimentos, mas é o território com a maior geração de empregos previstos com um total de 2,8 mil. O território do Velho Chico vem logo em seguida, com 1,9 mil empregos previstos. Energias renováveis é o segmento que se destaca nos três territórios que ficaram com a maior fatia de investimentos. Alimentício e Calçados são os outros dois destaques.

adblock ativo