Integrantes do MST reiniciam caminhada em Amélia Rodrigues

Os cerca de seis mil trabalhadores rurais do Movimento Sem terra retomaram na manhã desta quarta-feira, 11, a caminhada rumo a Salvador, que faz parte da Jornada Nacional de Luta pela Reforma Agrária.

Eles partiram do município de Amélia Rodrigues, a 80 km da capital baiana, por volta de 5h40, e devem acampar por mais um dia na BR-324.

Os integrantes do MST estão na altura do Km 550, andando em fila dupla, com aproximadamente 2,5 Km de fila. O engarrafamento na BR já chega a 8 km.

O grupo iniciou a passeata na segunda-feira, 9, em Feira de Santana. A expectativa é chegar em Salvador na próxima segunda, 16, onde representantes do movimento vão entregar vão entregar uma pauta de reivindicações ao governo do estado e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

