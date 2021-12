Integrantes do MST interrompe marcha em Simões Filho

Os integrantes do Movimento dos Sem Terra retormaram a caminhada, na manhã deste sábado, 14, na BR-324 com destino a Salvador. A marcha foi interrompida por volta das 8h45, quando os trabalhadores levantaram acampamento às margens da via, no km 600, próximo ao posto de pedágio de Simões Filho (Região Metropolitana de Salvador). O trânsito ficou congestionado durante a caminhada.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os integrantes do MST vão se reunir às 16h deste sábado para decidir como será a próxima movimentação do grupo.

