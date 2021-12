Integrantes de quadrilha são presos em Candeias

"Eu gostava de traficar, mas pegar o que é dos outros e tirar a vida de alguém nunca fiz não. Nunca matei ninguém não", disse o suspeito de homicídio, Taylor Werley Carmo Silva, 23 anos. Ele foi preso nesta terça-feira, 3, em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), enquanto jogava bola em um campo de futebol, juntamente com o comparsa Jadeilton Bispo Pereira, 21 anos, que estava com um arma calibre 38, com numeração suprimida, munições de drogas. Eles são apontados pela polícia como integrantes de uma quadrilha especializada no roubo de carros.

Os dois foram apresentados na manhã desta quarta-feira, 4, na sede da Polícia Civil, na praça da Piedade, no centro de Salvador. Segundo a delegada Glória Isabel Santos do Departamentos de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), Taylor Werley possui dois mandatos de prisão em aberto, ambos emitidos pela comarca judicial de Feira de Santana (a 109 km de Salvador), pelos crimes de tentativa de homicídio e um homicídio consumado, praticados em 2016 no mesmo município.

"Em uma disputa por área de tráfico de drogas, ele matou o rival Ramilson dos Santos Silva, vulgo 'Dadai', que atuava no bairro Aviário, lá em Feira de Santana. No caso, Taylor chegou na porta da casa do de Dadai e pediu para que uma criança (parente dele) chamasse o homem que foi morto quando saiu. A criança também foi atingida pelos disparos, mas não morreu", disse a delegada Glória Isabel.

Um dos comparsas de Taylor, identificado até o momento como Elvis, também foi assassinado durante uma retaliação da facção rival de Dadai. Após esse evento, Taylor saiu fugido de Feira, com medo de ser morto, e se escondeu no município de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Ele foi preso durante a operação Tentáculos, deflagrada ontem na RMS. A ação, que é coordenada pelo DCCP já vem investigando há algum tempo a quadrilha no qual Taylor e Jadeilton integravam. A polícia não divulgou quantos mais são envolvidos para não atrapalhar nas investigações.

Arma e munições apreendidas com os suspeitos

Embora a operação tenha iniciado 'oficialmente' com a prisão da dupla, a delegada Maria Selma Lima, diretora dos Departamentos de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP) contou que um carro, modelo Strada, foi recuperado no dia 31 de agosto, em um depósito em Feira. O veículo teria sido furtado pela então quadrilha. "Conseguimos acompanhar esse veículo através de tecnologia de rastreamento e de identificação facial da Secretaria de Segurança Pública (SSP) e entregamos o carro ao dono e prendemos o sujeito que estava no local", explicou Maria Selma.

A diretora do DCCP ainda alertou que a operação continuará ainda neste mês de setembro em Salvador e na RMS. "Temos um avanço significante na redução dos números de carros roubados comparando o mês de agosto do ano passado com o deste ano", explicou, ainda acrescentando que "os números são de 18,7% na região da orla de Salvador; 17,3 na área central de Salvador; e 17,3% na zona do subúrbio da capital baiana. É preciso também que a população ajude ainda mais nesta redução através de denúncias".

Taylor será encaminhado para a penitenciária de Feira de Santana e Jadeilton para o sistema carcerário de Candeias.

