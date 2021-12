Integrantes de quadrilha de tráfico e homicídios são presos em Capim Grosso

Uma operação policial deflagrada nesta quarta-feira, 5, no município de Capim Grosso, resultou na prisão de integrantes de uma quadrilha de tráfico de drogas e homicídios.

Durante a ‘Operação Independência’, agentes da 16ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Jacobina cumpriram os mandados de prisão preventiva de Jeferson Jesus de Oliveira, conhecido como “Jê”, Davi Rios dos Santos, o “Davi Cabeleireiro”, e Alan Santana, que estava com uma pistola ponto 40 e 14 munições do mesmo calibre.

Segundo a Polícia Civil, Jeferson e Davi são autores de um duplo homicídio contra um homem e uma criança de seis anos, em março deste ano, na mesma cidade.

Além das prisões, foram apreendidos mais de R$ 2 mil em dinheiro na casa de Joicivalda Nascimento de Souza. De acordo com as investigações, o valor seria proveniente do tráfico de drogas. A mulher conseguiu fugir e também possui mandado de prisão em aberto. O trio está preso à disposição da Justiça.

