Integrantes da equipe de Léo Santana são enterrados na Bahia

As duas vítimas do acidente envolvendo o caminhão da banda do cantor Léo Santana foram enterradas na manhã desta segunda-feira, 8, nos cemitérios Bosque da Paz e Ordem 3ª de São Francisco, em Salvador.

De acordo com a ViaBahia, o acidente aconteceu por volta das 9h, no km 523, da BR-116, na altura da cidade de Itatim (distante 220 km de Salvador), no último sábado, 6. O caminhão da banda bateu de frente com outro veículo do mesmo porte.

Conforme a nota divulgada pela assessoria do cantor, as vítimas estavam em um caminhão contratado para transportar os equipamentos da banda de Léo Santana. O veículo saiu de salvador, mas o destino não foi informado.

