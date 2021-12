Integrantes da equipe de Léo Santana morrem em acidente

Dois integrantes da equipe que prestava serviços de transporte ao cantor Léo Santana morreram neste sábado, 6, em um acidente na BR-116. O caminhão em que eles estavam, que transportava os instrumentos da banda, colidiu de frente com uma carreta, na altura do município de Itatim (distante 220 km de Salvador),.

Nos stories do Instagram, Léo Santana lamentou o acontecimento e mandou mensagens de apoio para os parentes das duas vítimas.

"Ter que trabalhar com isso na cabeça é muito forte, é muito punk. Fica aqui meus pêsames para os familiares do Gustavo e do Nabo, que era um moleque que gostava demais. Que Deus conforte o coração de vocês, de todos os familiares. Infelizmente aconteceu isso aí", disse.

Por meio de nota, os grupos responsáveis pela produção do artista se solidarizaram com os familiares das vítimas.

"A Salvador Produções e o grupo Léo Santana se solidarizam com a família, amigos e colegas das duas vítimas do acidente ocorrido na manhã deste sábado, dia 6 de julho, na BR 116 (na altura da cidade de Itatim-BA), com o caminhão da empresa 'A Serviços de Transportes', terceirizada que foi contratada para transportar os equipamentos do artista. A produtora e a equipe 'LS' manifestam suas condolências aos entes queridos das vítimas", diz a nota.

