Integrantes da banda New Hit são presos acusados de estupro

Dez integrantes da banda de pagode New Hit, de Salvador, estão presos na delegacia de Ruy Barbosa (a 379 quilômetros da capital) como suspeitos de abusar sexualmente de duas adolescentes, de 15 e 16 anos, na madrugada de domingo, 26. A violência aconteceu dentro do ônibus utilizado pela banda durante uma micareta ocorrida na cidade.

Acompanhadas de duas conselheiras tutelares, as adolescentes foram submetidas a exame de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Feira de Santana (a 108 quilômetros da capital).

De acordo com as adolescentes, que são fãs da banda, elas entraram no ônibus depois do show para pedir autógrafos e tirar fotos com os músicos, mas foram orientadas a ir até o fundo no veículo. Lá, foram arrastadas para o banheiro e violentadas. "Eles disseram que, no fundo do ônibus, havia mais luz e, enquanto dois nos seguravam e tampavam a nossa boca, os outros faziam sexo com a gente", revelaram. Ainda segundo as adolescentes, outras jovens aguardavam na fila para entrar no ônibus, elas não souberam dizer se outras meninas também foram violentadas no mesmo dia.

Evanda Soares, um das conselheiras, informou que foi acionada pela polícia para acompanhar o caso e que as garotas informaram que cerca de dez homens teriam praticado o crime."Elas disseram que os seguranças e produtores ficaram na porta do veículo, impedindo que alguém entrasse, o que confirma que eles tinham consciência do que estava acontecendo no interior do ônibus", afirmou.

Uma das adolescentes ainda contou que disse para os pagodeiros que era virgem e foi zombada pelo grupo. "Eles riram e disseram que agora eu não era mais", revelou bastante emocionada.

Em flagrante - A violência foi denunciada pelas adolescentes à Polícia Civil, que conseguiu prender o grupo. Segundo o delegado Marcelo Cavalcante, dois integrantes da banda admitiram ter feito sexo com as jovens, mas disseram que houve consenso. "Todos os integrantes da banda foram trazidos à delegacia. Dez ficaram presos em flagrante. Não posso revelar os nomes porque ainda estamos investigando", declarou.

Ainda segundo o policial, uma das vítimas disse que foi abusada por dez homens e outra por um. "Elas disseram que dois seguravam enquanto o outro abusava. E choraram durante o depoimento", completou.

