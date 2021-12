Integrante do 'Baralho do Crime' na Bahia é preso em Maceió

O oito de paus do 'Baralho do Crime da SSP', Rafael Almeida de Jesus, também conhecido como 'Rafinha', suspeito de liderar uma facção na Bahia, foi preso nesta sexta-feira, 31, na cidade de Maceió, em Alagoas.

Segundo a SSP, Rafael, que foi localizado escondido em um imóvel, é apontado por cometer homicídios, roubos e corrupção de menores. Ele será transferido para o estado baiano.

"Rafael tem como redutos o bairro de São Cristóvão e também a região do Jardim das Margaridas. É mais um alvo relevante que tiramos de circulação com muita dedicação e empenho", declarou o diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), delegado José Bezerra, por meio de nota.

