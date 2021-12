Integrante do baralho do crime é morto em confronto com a polícia

Suspeito de tráfico de drogas e número quatro de espadas do Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), Bruno de Oliveira Santos, que atuava na Região Metropolitana de Salvador (RMS), morreu durante confronto com a polícia na madrugada desta quarta-feira, 9, em Elísio Medrado, município localizado a 224 km de Salvador.

O suspeito acumulava passagens por unidades policiais. Com ele, foi encontrada uma espingarda calibre 12, automática. Por meio de nota, a SSP disse que ele estava sendo monitorado há dois meses, através de operações de inteligência.

Ainda segundo a nota da SSP, Bruno mudava constantemente de cidade. Quando souberam que ele pretendia fugir para o interior do Pernambuco, a polícia apertou o cerco para efetuar a captura. Ele possuía quatro mandados de prisão expedidos e tinha participação direta em nove homicídios em Camaçari, ocorridos no mês de agosto.

Equipes dos departamentos de Polícia Metropolitana (Depom), do Interior (Depin) e da Coordenadoria de Operações Especiais (COE) participaram das buscas pelo suspeito.

