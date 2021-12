Integrante de Almanaque da DHPP é preso em Feira de Santana

O integrante do Almanaque do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Luiz Paulo Santos de Jesus, o "Pé de Pano", de 23 anos, foi preso em flagrante com drogas juntamente com seus comparsas Dhony Silva Bomfim, 25 anos, Weliton Santos Lima, de 26, e Bruno Miller Silva de Jesus, 20, na última quinta-feira, 14, em Feira de Santana, a 108 km da capital. Os criminosos foram apresentados para imprensa nesta segunda-feira, 18.

Os traficantes foram flagrados quando embalavam drogas na sala de uma casa, no bairro Pedra do Descanso, onde havia dois tabletes de maconha prensada, uma pedra grande de crack mais nove pedras menores já embaladas. Eles foram autuados em flagrante pelo titular da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE)/Feira, delegado Matheus Souza e conduzidos para o Complexo Policial Investigador Bandeira. As drogas apreendidas seguiram para perícia, no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

"Pé de Pano" e Dhony já tinham mandados de prisão em aberto pela autoria de homicídios na região de Feira de Santana.

adblock ativo