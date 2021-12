Instituto realiza exames de mamografias gratuitas em Mar Grande

Mamografias digitais serão realizadas grattuitamente em Mar Grande, na Ilha de Vera Cruz, entre os dias 7 e 9 de julho, das 7h às 17h. A ação é do Instituto Nacional de Amparo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação na Gestão Pública (INTS) e ocorrerá na rua Praça Anísio Nelson de Brito, no Centro.

As mulheres interessadas deverão ter a partir de 35 anos e comparecer com RG, CPF e comprovante de residência para a realização do exame. No local, serão disponibilizados mais de 100 atendimentos, além de realizar palestras, distribuir cartilhas e orientar as pacientes sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

