Instituto implanta coleta de impressões digitais sem tinta

Aquele momento em que você precisa sujar os dedos com tinta para registrar as impressões digitais durante o processo de emissão de identidade está chegando ao fim na Bahia. Isso porque o Instituto de Identificação Pedro Mello passou a realizar, no segundo semestre deste ano, o procedimento de coleta das digitais por meio do live scan, equipamento biométrico que permite a captura das impressões sem o uso de tinta.

O novo sistema já vinha funcionando como piloto no posto SAC Barra, mas atualmente está implantado nos postos Salvador Shopping, Barra, Bela Vista, Cajazeiras, Periperi e Liberdade, em Salvador, e Lauro de Freitas, Camaçari e Candeias, na região metropolitana.

Antes era necessária a digitalização das fichas com todos os dados, e agora tudo está mais automatizado. A coleta é simultânea ao atendimento e enviada assim que concluído o trabalho.

Entretanto, as pessoas que possuem alterações nas papilas em decorrência de desgastes, alergias ou má formações, continuarão realizando a coleta com a tinta.

Até o final do ano, de acordo com o Departamento de Polícia Técnica, o sistema deverá ser instalado nos postos de Alagoinhas, Santo Antônio de Jesus, Juazeiro, Senhor do Bonfim, Teixeira de Freitas, Porto Seguro, Barreiras, Itabuna, Ilhéus, Jacobina, SAC Feira Centro II, em Feira de Santana, Eunápolis e SAC Conquista II, em Vitória da Conquista.

