Instituto do Autismo está sendo construído em Feira de Santana

As obras de construção do Instituto do Autismo, em Feira de Santana, já foram iniciadas. De acordo com o site Bom Dia Feira, parte da estrutura de alvenaria do equipamento já está sendo levantada.

Segundo informações dos censo realizado em escolas, creches e centros de referência, em 2016, cerca de 736 pessoas foram diagnosticadas como portadoras do espectro do autismo em Feira de Santana.

O Instituto do Autismo terá consultórios médico e odontológico, salas de terapia ocupacional, psicopedagogia, salas de cultura e multiuso, biblioteca, cozinha, refeitório e sala para aulas de karatê.

