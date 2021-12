Instituto Chapada lança campanha Mobiliza 2020 pela educação

A campanha Territórios Colaborativos pela Educação – Mobiliza 2020 foi lançado para assegurar que as práticas educativas implantadas em mais de 20 municípios atendidos pelo Instituto Chapada de Educação e Pesquisa (Icep) tenham continuidade no ano que vem, quando novas equipes gestoras devem assumir as administrações municipais

Com 280 pessoas na quinta-feira, 8, e 456 participantes na sexta-feira, 9, através de encontros virtuais, o instituto mobilizou profissionais da educação e pais de alunos dos municípios que fazem parte dos Arranjos de Desenvolvimento da Educação (ADEs) do Agreste Litoral Norte e da Chapada Diamantina e regiões, respectivamente.

Essa é a quinta edição da campanha de mobilização, desenvolvida pelo Icep para o período eleitoral municipal e que faz parte das ações de atuação nos Territórios Colaborativos pela Educação.

“A metodologia desenvolvida pelo Icep desde 2004 consiste na mobilização sócio-política que fomente um movimento apartidário pela educação”, resumiu a diretora presidente e pedagógica do Icep, Elisabete Monteiro.

Ela afirmou que é fundamental o envolvimento colaborativo de todos, “para pensarem juntos sobre as prioridades para a educação em cada município”, e acrescentou que uma próxima etapa do processo serão os Fóruns Municipais - Dia E.

“Que é quando os candidatos recebem as propostas sistematizadas e assinam um compromisso público de respeitar as prioridades apontadas pela população para os próximos quatro anos”, disse, lembrando que este ano todas as ações serão remotas para manter o distanciamento social.

Conforme Monteiro, o trabalho ainda se prorroga com o início das novas gestões através de uma comissão avaliativa dos fóruns de educação, que acompanha e apoia a concretização das metas prioritárias escolhidas pelo coletivo.

Resultados

Com atividades de formação e constante renovação do conhecimento focadas nos professores e coordenadores pedagógicos, os municípios que participam do movimento encabeçado pelo Icep têm apresentado resultados positivos, comprovados nos números do IDEB.

No ADE Chapada, onde o trabalho é desenvolvido com apoio do Instituto Itaú Social, o destaque este ano foi para Ibitiara, Wagner, Seabra e Iraquara, que ultrapassaram o Ideb 6. O município de Tapiramutá alcançou media 6 nos anos iniciais.

No ADE Agreste Litoral Norte, com apoio da Empresa Bracell, se sobressaíram os municípios de Itanagra, que passou de 4 para 5,5 e Cardeal da Silva que passou de 3,8 para 4,8.

Para a professora Simone Aragão, da rede municipal de Marcionílio Souza, a participação neste processo “é uma experiência ímpar, com oportunidade de aprender mais”.

Mãe de dois alunos, dos quais o mais jovem “teve a chance de estudar depois da atuação do Icep no município”, ela afirmou ser perceptível a diferença no aprendizado entre os filhos. “E isso nos fortalece a apoiar que o futuro prefeito continue com a parceria com o instituto”, enfatizou.

