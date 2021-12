Instituto Baleia Jubarte realiza curso de capacitação

Às vésperas da temporada de reprodução das baleias jubarte na Bahia, o Instituto Baleia Jubarte realiza nesta sexta-feira, 7, um curso de capacitação para os mestres de embarcação e operadores de turismo de observação de baleias.

A oficina ocorrerá na sede do Projeto Baleia Jubarte, em Praia do Forte, município de Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), das 8h30 às 16h30. Os interessados devem ligar para 71 3676-1463 ou enviar um e-mail para ea.praiadoforte@baleiajubarte.org.br.

De julho a novembro, cerca de 80% dos animais que vêm acasalar no Brasil se concentram em Caravelas, extremo sul da Bahia, mas os cetáceos podem ser vistos em boa parte da costa baiana, em locais como Salvador, Praia do Forte, Morro de São Paulo, Itacaré, Barra Grande e Porto Seguro.

Em 2015, o resultado do censo aéreo divulgado pelo Projeto Baleia Jubarte apontou o trânsito de cerca de 17 mil cetáceos, de julho a novembro, durante a temporada de reprodução no Brasil. Houve um aumento de 30% em comparação com o levantamento anterior, realizado em 2011, quando foram catalogadas aproximadamente 11.400 espécimes.

