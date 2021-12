Andrezza Moura Instituições de jovens em conflito com a lei estão lotadas

Série 3/3

Redução da Maioridade Penal - Superlotação

Instalada em um prédio que serviu como cadeia para presos políticos no período da ditadura militar - entre 1964 e 1985 - e como abrigo para pessoas com transtornos mentais, a Comunidade de Atendimento Socioeducativo (Case Salvador), no bairro de Tancredo Neves, atualmente, abriga 309 adolescentes com idades entre 14 e 20 anos.

Alguns já cumprem medidas socioeducativas e outros estão internados provisoriamente, por até 45 dias, aguardando julgamento.

As medidas socioeducativas aplicadas na Case estão previstas no art. 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O texto estabelece prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida (LA), semiliberdade e internação, executadas pelo estado, por meio da Fundação da Criança e do Adolescente (Fundac).

Conforme o gerente da unidade, João Paulo Moura, do total de adolescentes, 80% são oriundos de cidades do interior. São jovens que deveriam estar cumprindo medidas próximo às suas residências, como determina o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), mas, por falta da regionalização, são conduzidos para Salvador.

"A Case Salvador é a maior do estado. Temos capacidade para 150 jovens, mas recebemos meninos a qualquer momento", revela Moura, afirmando que a unidade está superlotada, com 159 adolescentes acima da capacidade prevista.

Os jovens são distribuídos em 13 alojamentos conforme altura, condições físicas e idade. Eles participam de cursos profissionalizantes, escolarização, atividades pedagógicas e de atendimentos psicossocial. Além disso, eles têm acesso a atendimento médico, odontológico e jurídico.

Para Moura, embora as condições físicas da unidade não sejam favoráveis, os adolescentes são bem tratados e correspondem às medidas socioeducativas.

"Eles seguem diariamente uma rotina. Têm a obrigação de cuidar das coisas deles", diz o gerente, afirmando que o índice de fuga na Case Salvador é baixo. "Este ano, tivemos três fugas. Eles mesmos voltam ou os pais os trazem", frisa.

Segundo o juiz de direito Nelson Santana do Amaral, titular da 5ª Vara da Infância e Juventude, apesar de a Case possuir um corpo técnico formado por profissionais interessados, a estrutura física do ambiente pode interferir na ressocialização dos adolescentes.

Recuperação

Para o magistrado, é preciso mais investimentos por parte do governo do estado para que seja feita a restruturação das unidades, em especial a Case Salvador. "O governo e a Fundac têm que ter dinheiro para pintar a Case Salvador, pintar os quartos dos meninos, trocar os ventiladores quebrados, o sistema de iluminação, que é de péssima qualidade, e melhorar a higiene do local", considera o juiz.

Felipe*, 17, mora na Case há um ano e meio e diz que lá aprendeu a dar valor a sua família. "Aqui não é bom, mas a gente aprende a dar valor às pequenas coisas. Dizem que aqui é faculdade para criminosos, mas não é. Para quem quer mudar, não é", afirma o rapaz, revelando que aprendeu a respeitar o direito dos outros e agora sabe quais são os seus.

*Felipe é um nome fictício

adblock ativo