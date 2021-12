Instituição oferece bolsas de estudos na Bahia para estudantes do ensino médio

Até o dia 29 de outubro, o Serviço Social da Indústria (Sesi Bahia) irá receber inscrições para bolsas de estudo destinadas aos alunos do 1º ano do ensino médio que desejam cursar em 2019. Um dos critérios pedidos pela instituição é ter uma renda familiar de até dois salários mínimos.

São ofertadas 291 bolsas, nas sete escolas de ensino médio do Sesi, em Salvador e no interior do estado, incluindo Feira de Santana, Ilhéus, Vitória da Conquista, Luís Eduardo Magalhães e Barreiras.

Para saber a disponibilidade de cada município o interessado deverá ir no site, para obter mais informações. Os candidatos deverão se submeter a uma prova, que sera realizada no dia 18 de novembro.

