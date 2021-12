Instituição oferece 72 vagas gratuitas para aulas de futevôlei

A Cidade do Saber (CDS), instituição localizada no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), vai abrir novas vagas gratuitas para aulas de futevôlei. As matrículas devem ser realizadas nos dias 18 e 19 de março, das 9h às 12h e das 14h às 17h, no Núcleo de Orientação Cultural (NOC) da Secretaria de Cultura.

O curso é voltado para jovens de 12 a 17 anos e as aulas acontecerão às segundas e quartas-feiras. Serão 72 vagas, distribuídas em seis turmas, nos horários: 8h, 9h e 10h, no turno matutino, e 14h, 15h e 16h, no vespertino.

Para realizar a matrícula, é preciso estar acompanhado do responsável, munido de RG e CPF, de ambos, além de comprovante de residência e atestado escolar. As aulas estão previstas para começarem no dia 25 de março e outras informações podem ser obtidas através do telefone (71) 3644-9800.

