Instalação de pluviômetros é ampliada na Bahia

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemanden), com monitoramento da Defesa Civil de Salvador (Codesal), começa a instalar pluviômetros automáticos na capital baiana. Os equipamentos, que servem para recolher e medir a quantidade de chuva precipitada durante um determinado tempo em um local, começarão a funcionar após todas as instalações serem concluídas e depois de supervisionados e testados pelo Cemaden. Com os aparelhos,espera-se conseguir informações e respostas mais rápidas em situações de emergência em decorrência das chuvas nas cidades do estado.



Além de Salvador, mais 12 cidades baianas receberão os equipamentos, entre elas: Itabuna, Camacã, Nova Viçosa, Lauro de Freitas e Candeias.



De acordo com o diretor-geral da Codesal, Alvaro da Silveira Filho, os pluviômetros automáticos vão possibilitar maior precisão nos alertas emitidos pelo Cemaden. "Estes dados vão nos apoiar nas tomadas de decisões. A precisão das informações é essencial também para que possamos atuar preventivamente nas áreas atingidas diretamente pela chuva, para garantir a proteção civil dos cidadãos".

adblock ativo